АРМА обіцяє проводити відбір управителів через Прозорро.Продажі, але коли – невідомо

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума нарешті відреагувала на критику Рахункової палати щодо проблем з управлінням активами. Вона анонсувала, що конкурсний відбір управителів арештованого майна буде проводитись через електронну систему Прозорро.Продажі. Однак, коли саме ця ініціатива буде реалізована вона не уточнила, пише УНН.

Згідно з висновками Рахункової палати, АРМА не має чітких критеріїв відбору оцінювачів і управителів. Однією з рекомендацій аудиторів було саме встановлення чітких та прозорих критеріїв конкурсного відбору управителів та удосконалення процедури проведення електронних торгів для передачі активів в управління.

Через два місяці агентство все ж сприйняло критику, хоча поки що обмежилося лише заявою без конкретних термінів виконання. У своєму дописі Дума розповіла про річницю співпраці АРМА з Прозорро.Продажі та навела статистику щодо продажу арештованих активів. Водночас вона заявила, що "розширення механізму управління" має стати наступним кроком агентства.

Заяву Думи можна сприймати як спробу продемонструвати реакцію на аудит, однак без реальних дій це залишиться черговою піар-заявою. Чи стане впровадження конкурсного відбору управителів через Прозорро.Продажі реальною реформою чи залишиться лише на рівні обіцянок – покаже час.

Нагадаємо

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах:

недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів;

неповні дані про активи у реєстрі;

неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

Однак, голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідність реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.