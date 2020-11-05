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В Італії через коронавірус ввели комендантську годину

В Італії через коронавірус ввели комендантську годину

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте підписав указ про введення в дію загальнонаціональної комендантської години у четвер з 22:00. Про це повідомляє RTE, передає УНН.

Зазначається, у новій програмі обмежень, яка триватиме до 3 грудня, про інші антивірусні заходи, такі як закриття торгових центрів на вихідних, а також музеїв, повідомлять детально пізніше.

Більш жорсткий карантин також може бути введені в найбільш постраждалих районах Італії за трирівневою системою, яка розділяє 20 регіонів країни на червоні, помаранчеві або зелені зони.

Італія була першою європейською країною, яка постраждала від коронавірусу, і на сьогоднішній день зафіксовано понад 39,7 тис. смертей та понад 790 тис. випадків COVID-19.

За останні тижні кількість інфекцій зросла, особливо в північному регіоні Ломбардії, що включає Мілан.

Комендантський час в Італії діятиме з 22:00 до 5:00. Бари та ресторани вже закриваються о 18:00 за заходами, запровадженими наприкінці минулого місяця, що призвело до низки суспільних протестів.

Як повідомляв УНН, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в країні розглядаються питання запровадження комендантської години та карантину вихідного дня.

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