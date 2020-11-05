В Италии из-за коронавируса ввели комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о введении в действие общенациональной комендантского часа в четверг с 22:00. Об этом сообщает RTE, передает УНН.
Отмечается, что в новой программе ограничений, которая продлится до 3 декабря, о других антивирусных мероприятиях, таких как закрытие торговых центров на выходных, а также музеев, сообщат подробно позже.
Более жесткий карантин также может быть введен в наиболее пострадавших районах Италии по трехуровневой системе, которая разделяет 20 регионов страны на красные, оранжевые или зеленые зоны.
Италия была первой европейской страной, пострадавшей от коронавируса, и на сегодняшний день здесь зафиксировано более 39,7 тыс. смертей и более 790 тыс. случаев COVID-19.
За последние недели количество инфекций выросло, особенно в северном регионе Ломбардии, включающем Милан.
Комендантский час в Италии будет действовать с 22:00 до 5:00. Бары и рестораны уже закрываются в 18:00 по мерами, введенными в конце прошлого месяца, что привело к ряду общественных протестов.
Как сообщал УНН, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране рассматриваются вопросы введения комендантского часа и карантина выходного дня.