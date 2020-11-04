У США почали підводити підсумки виборів президента

За попередніми даними, республіканець Дональд Трамп очікувано переміг в штаті Західна Вірджинія, лідирує в штаті Індіана і Кентуккі. При цьому кандидат у президенти США демократ Джо Байден випередив Трампа в штаті Вірджинія і в штаті Вермонт, і вийшов вперед за загальним попередньою результату. На даний момент у Байдена 16 голосів у колегії вибірників, а у Трампа — 13.

Для перемоги необхідно отримати 270 голосів вибірників.

Відзначається, що виборчі дільниці повністю припинили роботу вже в багатьох штатах США, в тому числі в Джорджії, Південній Кароліні, Вермонті і Вірджинії, а також в деяких частинах штату Флорида. У деяких населених пунктах до виборчих дільниць вишиковувалися довгі черги.

Згідно з даними компанії Edison Research, 10% американців, які брали участь в нинішніх виборах, голосували вперше.

Нагадаємо, на загальних виборах в США, які пройшли 3 листопада, крім президента, будуть обрані віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року. Більш 100 млн американців з близько 240 млн виборців проголосували достроково на загальних виборах в США.