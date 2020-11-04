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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 27155 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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4 марта, 10:59 • 91442 просмотра

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4 марта, 09:55 • 98819 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102803 просмотра

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В США начали подводить итоги выборов президента

В США начали подводить итоги выборов президента

Киев  •  УНН

 • 18923 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В США начали подводить итоги общенациональных выборов, которые прошли 3 ноября. О предварительных итогах голосования сообщает DW, передает УНН.

По предварительным данным, республиканец Дональд Трамп ожидаемо победил в штате Западная Вирджиния, лидирует в штате Индиана и Кентукки. При этом кандидат в президенты США демократ Джо Байден опередил Трампа в штате Вирджиния и в штате Вермонт, и вышел вперед по общему предварительному результату. На данный момент у Байдена 16 голосов в коллегии выборщиков, а у Трампа — 13.

Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков.

Отмечается, что избирательные участки полностью прекратили работу уже во многих штатах США, в том числе в Джорджии, Южной Каролине, Вермонте и Вирджинии, а также в некоторых частях штата Флорида. В некоторых населенных пунктах к избирательным участкам выстраивались длинные очереди.

Согласно данным компании Edison Research, 10% американцев, участвовавших в нынешних выборах, голосовали впервые.

Напомним, на всеобщих выборах в США, которые прошли 3 ноября, помимо президента, будут избраны вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года. Более 100 млн американцев из около 240 млн избирателей проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США.

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