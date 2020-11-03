Президентские выборы в США: досрочно проголосовали более 100 млн избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Более 100 млн американцев проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США. Соответствующие подсчеты опубликованы во вторник на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, пишет УНН.
По его данным, к моменту открытия избирательных участков во вторник на выборах в США проголосовали 100 611 070 человек. Из них более 64,7 млн проголосовали по почте, свыше 35,9 млн — пришли на избирательные участки.
Показатели этого года являются рекордными для США. На предыдущих выборах в 2016 году, когда президентом стал республиканец Дональд Трамп, общая явка составила 138,8 млн человек, из которых около 47 млн проголосовали досрочно, что на тот момент также являлось рекордом. Всего в США насчитывается примерно 240 млн человек, обладающих правом голоса. Активность избирателей на досрочном голосовании в этом году объясняется в первую очередь соображениями безопасности на фоне пандемии нового коронавируса.
Ранее о том, что число поданных досрочно бюллетеней превысило в США 100 млн, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на результаты подсчета, проведенного ей совместно с социологическими службами Edison Research и Catalist. По их данным, к утру вторника досрочно отдали свои голоса на выборах в США 100 286 748 человек. В шести штатах — Техасе, Неваде, Вашингтоне, Аризоне, Монтане и Гавайях — число поданных досрочно бюллетеней превысило явку 2016 года.
Добавим, президент США Дональд Трамп в день выборов опубликовал на странице в Twitter агитационное видео, спустя несколько часов — свое видео опубликовал кандидат от демократов Джо Байден.