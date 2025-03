Президентські вибори у США: опубліковані відео з закликом до голосування - у Трампа під диско-хіт, у Байдена - соул

У ролику чинного президента США використовується нарізка кадрів з танцюючим на передвиборних мітингах Трампом, для оформлення відео використана композиція Y.M.C.A. культового гурту у жанрі диско — Village People.

“Голосуйте! Голосуйте! Голосуйте!”, — так підписав відео Трамп.

Раніше Дональд Трамп уже виконував танець під Y.M.C.A. 14 жовтня на мітингу в Орландо. На відео, яке президент також виклав на своїй сторінці в Twitter, він танцює перед виборцями, а в кінці виступу аплодує разом з залом.

У свою чергу кандидат в президенти США від Демократичної партії, колишній віце-президент часів Барака Обами Джо Байден опублікував на своїй сторінці в Twitter відео, яке закликає проголосувати на виборах.

У ролику люди гуляють по місту в футболках з іменами Байдена і кандидата у віце-президенти Камали Харріс.

Відео Дональда Трампа:

VOTE! VOTE! VOTE! pic.twitter.com/85ySh1KYkh

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Відео Джо Байдена:

It all comes down to this.



Go vote: https://t.co/eoxT07uII9 pic.twitter.com/0Sj7qlj5Bl

— Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

За даними опитування громадської думки, організованого Reuters/Ipsos, лідирує Байден. Також лідерство Байдена показують опитування The New York Times і The Cook Political Report. NYT і Siena College відзначають розрив між кандидатами на користь демократа на 3 пункти у Флориді, на 6 пунктів в Пенсільванії і Арізоні і на 11 пунктів у Вісконсині.

Однак результат голосування вирішать підсумки виборів в штатах, що “коливаються” — так називають штати, де не до кінця зрозумілий розклад сил на основі опитувань, так як немає значної переваги одного з кандидатів. Різні ЗМІ називають різну кількість таких ключових штатів (наприклад, USA Today перераховує 12, Associated Press — 10, а The Hill — п’ять).