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Президентские выборы в США: опубликованы видео с призывом к голосованию - у Трампа под диско-хит, у Байдена - соул

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп в день выборов опубликовал на странице в Twitter агитационное видео, спустя несколько часов — свое видео опубликовал кандидат от демократов Джо Байден, пишет УНН.

В ролике действующего президента США используется нарезка кадров с танцующим на предвыборных митингах Трампом, для оформления видео использована композиция Y.M.C.A. культовой группы в жанре диско — Village People.

“Голосуйте! Голосуйте! Голосуйте!”, — так подписал видео Трамп.

Ранее Дональд Трамп уже исполнял танец под Y.M.C.A. 14 октября на митинге в Орландо. На видео, которое президент также выложил на своей странице в Twitter, он танцует перед избирателями, а в конце выступления аплодирует вместе с залом.

В свою очередь кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент времен Барака Обамы Джо Байден опубликовал на своей странице в Twitter видео, призывающее проголосовать на выборах.

В ролике люди гуляют по городу в футболках с именами Байдена и кандидата в вице-президенты Камалы Харрис.

Видео Дональда Трампа:

VOTE! VOTE! VOTE!pic.twitter.com/85ySh1KYkh

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Видео Джо Байдена:

It all comes down to this.

Go vote: https://t.co/eoxT07uII9 pic.twitter.com/0Sj7qlj5Bl

— Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

По данным опроса общественного мнения, организованного Reuters/Ipsos, лидирует Байден. Также лидерство Байдена показывают опросы The New York Times и The Cook Political Report. NYT и Siena College отмечают разрыв между кандидатами в пользу демократа на 3 пункта во Флориде, на 6 пунктов в Пенсильвании и Аризоне и на 11 пунктов в Висконсине.

Однако исход голосования решат итоги выборов в “колеблющихся” штатах — так называют штаты, где не до конца понятен расклад сил на основе опросов, так как нет значительного перевеса одного из кандидатов. Различные СМИ называют разное число таких ключевых штатов (например, USA Today перечисляет 12, Associated Press — 10, а The Hill — пять).

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