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Президентські вибори у США: достроково проголосували понад 100 млн виборців

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Більш 100 млн американців проголосували достроково на загальних виборах в США. Відповідні підрахунки опубліковані у вівторок на порталі United States Elections Project, створеному професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом, пише УНН.

За його даними, до моменту відкриття виборчих дільниць у вівторок на виборах в США проголосували 100 611 070 осіб. З них понад 64,7 млн проголосували поштою, понад 35,9 млн — прийшли на виборчі дільниці.

Показники цього року є рекордними для США. На попередніх виборах у 2016 році, коли президентом став республіканець Дональд Трамп, загальна явка склала 138,8 млн осіб, з яких близько 47 млн проголосували достроково, що на той момент також було рекордом. Всього в США налічується приблизно 240 млн осіб, що володіють правом голосу. Активність виборців на достроковому голосуванні в цьому році пояснюється в першу чергу міркуваннями безпеки на фоні пандемії нового коронавірусу.

Раніше про те, що кількість поданих достроково бюлетенів перевищила в США 100 млн, повідомила телекомпанія CNN з посиланням на результати підрахунку, проведеного нею спільно з соціологічними службами Edison Research і Catalist. За їхніми даними, до ранку вівторка достроково віддали свої голоси на виборах США 100 286 748 осіб. У шести штатах — Техасі, Неваді, Вашингтоні, Арізоні, Монтані і Гаваях — кількість поданих достроково бюлетенів перевищила явку 2016 року.

Додамо, президент США Дональд Трамп в день виборів опублікував на сторінці в Twitter агітаційне відео, через декілька годин — своє відео опублікував кандидат від демократів Джо Байден.

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