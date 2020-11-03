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У США сьогодні стартують загальнонаціональні вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. На загальних виборах в США, що розпочнуться у вівторок будуть обрані президент і віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади, передає УНН.

Боротьбу за пост президента США ведуть діючий глава держави республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден, та ще декілька кандидатів.

За даними проекту United States Election Project, станом на вівторок в США за кілька годин до початку президентських виборів майже 99 мільйонів виборців вже проголосували достроково. Кількість виборців, що взяли участь у достроковому голосуванні на виборах, побило рекорди у багатьох штатах.

За даними Університету штату Флорида, на виборах президента США у 2020 році мають право проголосувати приблизно 240 млн американців.

Як повідомляв УНН, чинний президент США республіканець Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що побоюється маніпуляцій і фальсифікацій в ході дострокового голосування, проте сам достроково проголосував на президентських виборах. Кандидат у президенти США Джо Байден також взяв участь у достроковому голосуванні.

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