У США сьогодні стартують загальнонаціональні вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На загальних виборах в США, що розпочнуться у вівторок будуть обрані президент і віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади, передає УНН.
Боротьбу за пост президента США ведуть діючий глава держави республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден, та ще декілька кандидатів.
За даними проекту United States Election Project, станом на вівторок в США за кілька годин до початку президентських виборів майже 99 мільйонів виборців вже проголосували достроково. Кількість виборців, що взяли участь у достроковому голосуванні на виборах, побило рекорди у багатьох штатах.
За даними Університету штату Флорида, на виборах президента США у 2020 році мають право проголосувати приблизно 240 млн американців.
Як повідомляв УНН, чинний президент США республіканець Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що побоюється маніпуляцій і фальсифікацій в ході дострокового голосування, проте сам достроково проголосував на президентських виборах. Кандидат у президенти США Джо Байден також взяв участь у достроковому голосуванні.