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Трамп достроково проголосував на президентських виборах США

Трамп достроково проголосував на президентських виборах США

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп у суботу достроково проголосував на президентських виборах у своєму рідному штаті Флорида, у той час як його суперник-демократ Джо Байден у суботу відвідує штат Пенсільванія. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.

Зазначається, що Трамп, який минулого року переїхав із Нью-Йорка до Флориди, проголосував вранці у суботу в Вест-Палм-Біч, провівши ніч на своєму курорті Мар-а-Лаго.

"Це було дуже безпечне голосування. Я можу вам сказати, що це набагато безпечніше, ніж коли ви відправляєте бюлетень поштою. Все було ідеально, дуже строго, за правилами... Вони (співробітники виборчої комісії - ред.) виконали чудову роботу тут, відмінні люди. Для мене велика честь проголосувати (тут - ред.)", - заявив Трамп.

Вказується, що згодом президент США звернеться до прихильників на мітингах у штатах Північна Кароліна, Огайо і Вісконсин. А його суперник - колишній віце-президент Джо Байден - проводить заходи у окрузі Бакс, передмісті Філадельфії.

"Хоча до президентських виборів залишилося менше двох тижнів, у США достроково проголосувало вже понад 52 мільйони осіб. Очікується, що ще близько 100 мільйонів проголосують до офіційного оголошення імені переможця виборів", - резюмували у ЗМІ.

Як повідомлялося раніше в УНН, фінальний раунд дебатів Байдена і Трампа: Україна знову у центрі уваги.

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