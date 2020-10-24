Трамп достроково проголосував на президентських виборах США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп у суботу достроково проголосував на президентських виборах у своєму рідному штаті Флорида, у той час як його суперник-демократ Джо Байден у суботу відвідує штат Пенсільванія. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.
Зазначається, що Трамп, який минулого року переїхав із Нью-Йорка до Флориди, проголосував вранці у суботу в Вест-Палм-Біч, провівши ніч на своєму курорті Мар-а-Лаго.
"Це було дуже безпечне голосування. Я можу вам сказати, що це набагато безпечніше, ніж коли ви відправляєте бюлетень поштою. Все було ідеально, дуже строго, за правилами... Вони (співробітники виборчої комісії - ред.) виконали чудову роботу тут, відмінні люди. Для мене велика честь проголосувати (тут - ред.)", - заявив Трамп.
Вказується, що згодом президент США звернеться до прихильників на мітингах у штатах Північна Кароліна, Огайо і Вісконсин. А його суперник - колишній віце-президент Джо Байден - проводить заходи у окрузі Бакс, передмісті Філадельфії.
"Хоча до президентських виборів залишилося менше двох тижнів, у США достроково проголосувало вже понад 52 мільйони осіб. Очікується, що ще близько 100 мільйонів проголосують до офіційного оголошення імені переможця виборів", - резюмували у ЗМІ.
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