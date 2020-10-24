Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах США
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп в субботу досрочно проголосовал на президентских выборах в своем родном штате Флорида, в то время как его соперник-демократ Джо Байден в субботу посещает штат Пенсильвания. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.
Отмечается, что Трамп, который в прошлом году переехал из Нью-Йорка во Флориду, проголосовал утром в субботу в Уэст-Палм-Бич, проведя ночь на своем курорте Мар-а-Лаго.
"Это было очень безопасное голосования. Я могу вам сказать, что это гораздо безопаснее, чем когда вы отправляете бюллетень по почте. Все было идеально, очень строго, по правилам... Они (сотрудники избирательной комиссии - ред.) выполнили великолепную работу здесь, отличные люди. Для меня большая честь проголосовать (здесь - ред.)", - заявил Трамп.
Указывается, что впоследствии президент США обратится к сторонникам на митингах в штатах Северная Каролина, Огайо и Висконсин. А его соперник - бывший вице-президент Джо Байден - проводит мероприятия в округе Бакс, пригороде Филадельфии.
"Хотя до президентских выборов осталось меньше двух недель, в США досрочно проголосовало уже более 52 миллионов человек. Ожидается, что еще около 100 млн проголосуют до официального объявления имени победителя выборов", - резюмировали в СМИ.
Как сообщалось ранее в УНН, финальный раунд дебатов Байдена и Трампа: Украина снова в центре внимания.