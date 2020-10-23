Фінальний раунд дебатів Байдена і Трампа: Україна знову в центрі уваги

“Другий і фінальний раунд президентських дебатів значно відрізнявся від попереднього. Напередодні дебатів організатори оголосили про зміни в правилах. Протягом перших двох хвилин відповіді кандидата мікрофон його опонента було вимкнено. Під час обговорення обидва мікрофони були включені. Таким чином організаторам вдалось стримати кандидатів від перебивання один одного”, — пише видання.

Зазначається, що протягом дебатів кандидати неодноразово згадували про Україну та протидію Росії.

Так, Джо Байден звинуватив Дональда Трампа в бездіяльності щодо втручання в американські вибори.

“Будь-яка країна, що спробує втрутитись в американські вибори, заплатить ціну. В ці вибори були залучені Росія, Китай, і тепер ми дізнались, що Іран також. Вони заплатять ціну, якщо мене оберуть. Вони втручаються в американський суверенітет. І наскільки мені відомо, президент не сказав ні слова Путіну про це. І я не знаю, чому”, — заявив Байден.

Своєю чергою, Дональд Трамп сказав, що він є жорстким до Росії. І наголосив, що його адміністрація, на відміну від адміністрації Обами, надала військову допомогу Україні.

“Ніхто не був жорсткішим до Росії, ніж я. В плані санкцій, у плані всього, що я зробив з НАТО. Коли Байден продавав Україні подушки і покривала, я продав протитанкові ракети. Протягом президентства Обами Росія забрала велику частину, яка мала б бути Україною. Ви віддали це їм. Але ви отримували багато грошей від Росії”, — звернувся Дональд Трамп до свого опонента.

Також президент США звинуватив Джо Байдена в корупції, нагадавши про історію, пов’язану з його сином Гантером Байденом та його участю в раді директорів української газовидобувної компанії Burisma.

“Я в своєму житті ніколи не взяв ні копійки від іноземної країни. Але друга Трампа Руді Джуліані використовують як російського пішака. Його годують російською неправдивою інформацією. І що після цього? Нічого. І потім ви дізнаєтесь, що все, що відбувається тут, — це те, що Росія, робить все щоб переконатись, щоб мене не обрали наступним президентом. Бо вони знають, що я їх знаю, і вони знають мене”, — відповів Джо Байден.

Нагадаємо, перші теледебати Байдена і Трампа відбулися 29 вересня в Клівленді (штат Огайо). Суперникам також давалося по дві хвилини на відповідь на питання модератора без втручання опонента, однак учасники нехтували цим правилом. Приблизно через 10 хвилин після початку дискусії кандидати перейшли на особистості. У Комісії з президентським теледебатів заявили, що формат наступних дебатів буде змінений через поведінку учасників.

На майбутніх, призначених на 3 листопада, загальних виборах в США будуть обрані президент і віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Боротьбу за посаду президента ведуть республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.