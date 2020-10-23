Финальный раунд дебатов Байдена и Трампа: Украина снова в центре внимания

"Второй и финальный раунд президентских дебатов значительно отличался от предыдущего. Накануне дебатов организаторы объявили об изменениях в правилах. В течение первых двух минут ответа кандидата микрофон его оппонента был выключен. При обсуждении оба микрофоны были включены. Таким образом организаторам удалось сдержать кандидатов от перебивания друг друга", - пишет издание.

Отмечается, что в течение дебатов кандидаты неоднократно упоминали об Украине и противодействии России.

Так, Джо Байден обвинил Дональда Трампа в бездействии относительно вмешательства в американские выборы.

"Любая страна, что попытается вмешаться в американские выборы, заплатит цену. В эти выборы были вовлечены Россия, Китай, и теперь мы узнали, что Иран также. Они заплатят цену, если меня изберут. Они вмешиваются в американский суверенитет. И насколько мне известно, президент не сказал ни слова Путину об этом. И я не знаю, почему", - заявил Байден.

В свою очередь, Дональд Трамп сказал, что он является жестким в отношении России. И подчеркнул, что его администрация, в отличие от администрации Обамы, предоставила военную помощь Украине.

"Никто не был более жестким в отношении России, чем я. В плане санкций, в плане всего, что я сделал с НАТО. Когда Байден продавал Украине подушки и покрывала, я продал противотанковые ракеты. В течение президентства Обамы Россия забрала большую часть, которая должна быть Украиной. Вы отдали это им. Но вы получали много денег от России", - обратился Дональд Трамп к своему оппоненту.

Также президент США обвинил Джо Байдена в коррупции, напомнив об истории, связанной с его сыном Хантером Байденом и его участием в совете директоров Украинской газодобывающей компании Burisma.

"Я в своей жизни никогда не взял ни копейки от иностранного государства. Но друга Трампа Руди Джулиани используют как российскую пешку. Его кормят российской ложной информацией. И что после этого? Ничего. И потом вы узнаете, что все, что происходит здесь, - это то, что Россия делает все, чтобы убедиться, чтобы меня не избрали следующим президентом. Потому что они знают, что я их знаю, и они знают меня", - ответил Джо Байден.

Напомним, первые теледебаты Байдена и Трампа состоялись 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Соперникам также давалось по две минуты на ответ на вопрос модератора без вмешательства оппонента, однако участники пренебрегали этим правилом. Примерно через 10 минут после начала дискуссии кандидаты перешли на личности. В Комиссии по президентским теледебатам заявили, что формат следующих дебатов будет изменен из-за поведения участников.

На предстоящих, назначенных на 3 ноября, всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.