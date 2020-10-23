Финальный раунд дебатов Байдена и Трампа: Украина снова в центре внимания

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43962 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65848 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 113246 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100282 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117563 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95138 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100438 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103382 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101721 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101422 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

4 марта, 09:59 • 29421 просмотра
Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

4 марта, 10:39 • 22485 просмотра
Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

4 марта, 11:47 • 20971 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 69618 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 40062 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 40062 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 113246 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 117563 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 377259 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 328307 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 3308 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 69618 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 130228 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 207610 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 234432 просмотра
Актуальное
Финальный раунд дебатов Байдена и Трампа: Украина снова в центре внимания

Финальный раунд дебатов Байдена и Трампа: Украина снова в центре внимания

Киев  •  УНН

 • 16838 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В США состоялись вторые и финальные президентские дебаты. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден во время них неоднократно упоминали Украину, в том числе газодобывающую компанию Burisma. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Второй и финальный раунд президентских дебатов значительно отличался от предыдущего. Накануне дебатов организаторы объявили об изменениях в правилах. В течение первых двух минут ответа кандидата микрофон его оппонента был выключен. При обсуждении оба микрофоны были включены. Таким образом организаторам удалось сдержать кандидатов от перебивания друг друга", - пишет издание.

Отмечается, что в течение дебатов кандидаты неоднократно упоминали об Украине и противодействии России.

Так, Джо Байден обвинил Дональда Трампа в бездействии относительно вмешательства в американские выборы.

"Любая страна, что попытается вмешаться в американские выборы, заплатит цену. В эти выборы были вовлечены Россия, Китай, и теперь мы узнали, что Иран также. Они заплатят цену, если меня изберут. Они вмешиваются в американский суверенитет. И насколько мне известно, президент не сказал ни слова Путину об этом. И я не знаю, почему", - заявил Байден.

В свою очередь, Дональд Трамп сказал, что он является жестким в отношении России. И подчеркнул, что его администрация, в отличие от администрации Обамы, предоставила военную помощь Украине.

"Никто не был более жестким в отношении России, чем я. В плане санкций, в плане всего, что я сделал с НАТО. Когда Байден продавал Украине подушки и покрывала, я продал противотанковые ракеты. В течение президентства Обамы Россия забрала большую часть, которая должна быть Украиной. Вы отдали это им. Но вы получали много денег от России", - обратился Дональд Трамп к своему оппоненту.

Также президент США обвинил Джо Байдена в коррупции, напомнив об истории, связанной с его сыном Хантером Байденом и его участием в совете директоров Украинской газодобывающей компании Burisma.

"Я в своей жизни никогда не взял ни копейки от иностранного государства. Но друга Трампа Руди Джулиани используют как российскую пешку. Его кормят российской ложной информацией. И что после этого? Ничего. И потом вы узнаете, что все, что происходит здесь, - это то, что Россия делает все, чтобы убедиться, чтобы меня не избрали следующим президентом. Потому что они знают, что я их знаю, и они знают меня", - ответил Джо Байден.

Напомним, первые теледебаты Байдена и Трампа состоялись 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Соперникам также давалось по две минуты на ответ на вопрос модератора без вмешательства оппонента, однако участники пренебрегали этим правилом. Примерно через 10 минут после начала дискуссии кандидаты перешли на личности. В Комиссии по президентским теледебатам заявили, что формат следующих дебатов будет изменен из-за поведения участников.

На предстоящих, назначенных на 3 ноября, всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы