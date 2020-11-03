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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 27213 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 52506 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 91471 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98839 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 102807 просмотра

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В США сегодня стартуют общенациональные выборы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. На всеобщих выборах в США, которые начнутся во вторник будут выбраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти, передает УНН.

Борьбу за пост президента США ведут действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, и еще несколько кандидатов.

По данным проекта United States Election Project, по состоянию на вторник в США за несколько часов до начала президентских выборов почти 99 млн избирателей уже проголосовали досрочно. Количество избирателей, принявших участие в досрочном голосовании на выборах, побило рекорды во многих штатах.

По данным Университета штата Флорида, на выборах президента США в 2020 году имеют право проголосовать примерно 240 млн американцев.

Как сообщал УНН, действующий президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования, однако сам досрочно проголосовал на президентских выборах. Кандидат в президенты США Джо Байден также принял участие в досрочном голосовании.

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