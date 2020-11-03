В США сегодня стартуют общенациональные выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На всеобщих выборах в США, которые начнутся во вторник будут выбраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти, передает УНН.
Борьбу за пост президента США ведут действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, и еще несколько кандидатов.
По данным проекта United States Election Project, по состоянию на вторник в США за несколько часов до начала президентских выборов почти 99 млн избирателей уже проголосовали досрочно. Количество избирателей, принявших участие в досрочном голосовании на выборах, побило рекорды во многих штатах.
По данным Университета штата Флорида, на выборах президента США в 2020 году имеют право проголосовать примерно 240 млн американцев.
Как сообщал УНН, действующий президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования, однако сам досрочно проголосовал на президентских выборах. Кандидат в президенты США Джо Байден также принял участие в досрочном голосовании.