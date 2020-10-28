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Байден проголосував на виборах президента США

Байден проголосував на виборах президента США

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден проголосував достроково в штаті Делавер. Про це повідомив телеканал CNBC, передає УНН.

Байден проголосував разом зі своєю дружиною Джилл. Перед тим як проголосувати, колишній віце-президент США відвідав публічні слухання про охорону здоров’я.

Раніше стало відомо, що понад 71 мільйон американських виборців достроково проголосували на президентських виборах за тиждень до їх офіційного проведення. Головний опонент Байдена, чинний президент США республіканець Дональд Трамп, неодноразово заявляв про те, що побоюється маніпуляцій і фальсифікацій в ході дострокового голосування, проте нещодавно сам достроково проголосував на президентських виборах.

На загальних виборах в США, що пройдуть 3 листопада, будуть обрані президент і віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Боротьбу за пост президента ведуть республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.

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