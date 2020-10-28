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Понад 70 млн американців вже вибрали президента

Понад 70 млн американців вже вибрали президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Понад 71 мільйон американських виборців достроково проголосували на президентських виборах за тиждень до їх офіційного проведення. Такі дані випливають з проекту United States Elections Project, очолюваного професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом, передає УНН.

Станом на ранок середи, 28 жовтня, достроково проголосували вже 71,063,593 виборців, що становить більше половини від загального числа виборців, що проголосували на виборах 2016 року. Тоді свій голос віддали 138,8 мільйона чоловік.

Виходячи з даних проекту, на дострокові вибори зареєструвалося більше членів Демократичної партії, ніж республіканців. Агентство dpa, посилаючись на аналітиків, підкреслює, що таке масове дострокове голосування грає на користь Джо Байдена, який закликав своїх прихильників віддати свої голоси достроково. Дональд Трамп, навпаки, неодноразово заявляв про те, що побоюється маніпуляцій і фальсифікацій в ході дострокового голосування, проте нещодавно сам достроково проголосував на президентських виборах.

На загальних виборах в США, що пройдуть 3 листопада, будуть обрані президент і віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Боротьбу за пост президента ведуть республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.

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