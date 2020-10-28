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Более 70 млн американцев уже выбрали президента

Более 70 млн американцев уже выбрали президента

Киев  •  УНН

 • 17728 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Более 71 млн американских избирателей досрочно проголосовали на президентских выборах за неделю до их официального проведения. Такие данные следуют из проекта United States Elections Project, возглавляемого профессором Университета штата Флорида Майкл Макдональдом, передает УНН.

По состоянию на утро среды, 28 октября, досрочно проголосовали уже 71,063,593 избирателя, что составляет более половины от общего числа избирателей, проголосовавших на выборах 2016 года. Тогда свой голос отдали 138,8 миллиона человек.

Исходя из данных проекта, на досрочные выборы зарегистрировалось больше членов Демократической партии, чем республиканцев. Агентство dpa, ссылаясь на аналитиков, подчеркивает, что такое массовое досрочное голосование играет на пользу Джо Байдена, который призвал своих сторонников отдать свои голоса досрочно. Дональд Трамп, наоборот, неоднократно заявлял о том, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования, однако недавно сам досрочно проголосовал на президентских выборах.

На всеобщих выборах в США, которые пройдут 3 ноября, будут выбраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.

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