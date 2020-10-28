Байден проголосовал на выборах президента США

Байден проголосовал вместе со своей женой Джилл. Перед тем как проголосовать, бывший вице-президент США посетил публичные слушания о здравоохранении.

Ранее стало известно, что более 71 млн американских избирателей досрочно проголосовали на президентских выборах за неделю до их официального проведения. Главный оппонент Байдена, действующий президент США республиканец Дональд Трамп, неоднократно заявлял о том, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования, однако недавно сам досрочно проголосовал на президентских выборах.

На всеобщих выборах в США, которые пройдут 3 ноября, будут выбраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.