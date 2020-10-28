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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Байден проголосовал на выборах президента США

Байден проголосовал на выборах президента США

Киев  •  УНН

 • 16039 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден проголосовал досрочно в штате Делавэр. Об этом сообщил телеканал CNBC, передает УНН.

Байден проголосовал вместе со своей женой Джилл. Перед тем как проголосовать, бывший вице-президент США посетил публичные слушания о здравоохранении.

Ранее стало известно, что более 71 млн американских избирателей досрочно проголосовали на президентских выборах за неделю до их официального проведения. Главный оппонент Байдена, действующий президент США республиканец Дональд Трамп, неоднократно заявлял о том, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования, однако недавно сам досрочно проголосовал на президентских выборах.

На всеобщих выборах в США, которые пройдут 3 ноября, будут выбраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.

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