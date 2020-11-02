COVID-19: у Німеччині відсьогодні діють нові обмежувальні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Німеччині відсьогодні набули чинності нові обмежувальні заходи з метою боротьби проти стрімкого поширення коронавіруса, передає УНН.
Відповідне рішення канцлер ФРН Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 федеральних земель прийняли 28 жовтня. Відсьогодні театри, кінотеатри, бари і ресторани будуть закриті. Магазини залишаться відкритими, але з обмеженнями. Готелі зможуть працювати, але приймати туристів заборонено. Громадяни зможуть збиратися в кількості не більше 10 чоловік.
Нові обмеження у Німеччині будуть діяти щонайменше до грудня.
Після цього рішення у низці міст Німеччини в суботу, 31 жовтня, пройшли акції проти обмежень, введених владою.
Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про новий етап в боротьбі з поширенням CОVID-19, який передбачає частковий локдаун з 30 жовтня.
В Австрії посилюють карантин через COVID-19, зокрема, з 3 листопада закривають бари і вводять комендантську годину.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив чотиритижневий локдаун в Англії, другий з початку епідемії. Він почнеться у четвер, 5 листопада.