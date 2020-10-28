Пандемія: у Німеччині з понеділка запроваджують "локдаун" через новий спалах COVID-19 - Меркель

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, як і очікували німецькі ЗМІ, оголосила про нові обмеження через пандемію коронавірусу, зазначає УНН з посиланням на прямий ефір її брифінгу.

Заходи передбачають, що: театри, кінотеатри, бари і ресторани будуть закриті; магазини залишаться відкритими, але з обмеженнями; готелі зможуть працювати, але приймати туристів заборонено; громадяни зможуть збиратися в кількості не більше 10 чоловік.

Нові обмеження, за словами Меркель, будуть діяти щонайменше до грудня.

Раніше видання Bild повідомляло, що карантинні заходи, покликані зупинити поширення коронавірусної інфекції COVID-19, введуть в Німеччині раніше, ніж планувалося.

Раніше той же Bild повідомляло, що розроблений в апараті Меркель план карантинних заходів повинен вступити в силу з 4 листопада.

За даними Інституту Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одне з центральних науково-дослідних установ ФРН, підпорядкований Міністерству охорони здоров’я країни), за останню добу в Німеччині виявлено майже 15 тис. нових випадків зараження COVID-19, загальна кількість хворих перевищила 464 тис. з моменту початку пандемії, за даними RKI, в Німеччині від COVID-19 померли 10 183 особи, в тому числі 85 за останню добу.

За даними Університету Джонса Хопкінса, за кількістю хворих COVID-19 Німеччина займає 16-те місце у світі.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Німеччині 449 275 інфікованих, 10 098 з них загинули.

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