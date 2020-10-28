Пандемия: в Германии с понедельника вводят "локдаун" из-за новой вспышки COVID-19 - Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель, как и ожидали немецкие СМИ, объявила о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса, отмечает УНН со ссылкой на прямой эфир её брифинга.
Меры предусматривают, что: театры, кинотеатры, бары и рестораны будут закрыты; магазины останутся открытыми, но с ограничениями; отели смогут работать, но принимать туристов запрещено; граждане смогут собираться в количестве не больше 10 человек.
Новые ограничения, по словам Меркель, будут действовать по меньшей мере до декабря.
Ранее издание Bild сообщало, что карантинные меры, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, введут в Германии раньше, чем планировалось.
Ранее то же Bild сообщало, что разработанный в аппарате Меркель план карантинных мер должен вступить в силу с 4 ноября.
По данным Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений ФРГ, подчинен Минздраву страны), за последние сутки в Германии выявлено почти 15 тыс. новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших превысило 464 тыс. С момента начала пандемии, по данным RKI, в Германии от COVID-19 умерли 10 183 человека, в том числе 85 за последние сутки.
По данным Университета Джонса Хопкинса, по числу заболевших COVID-19 Германия занимает 16-е место в мире.
Согласно статистике ВОЗ — в Германии 449 275 инфицированных, 10 098 из них погибли.