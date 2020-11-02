COVID-19: в Германии с сегодняшнего дня действуют новые ограничительные меры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Германии сегодня вступили в силу новые ограничительные меры в целях борьбы против стремительного распространения коронавируса, передает УНН.
Соответствующее решение канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель приняли 28 октября. С сегодняшнего дня театры, кинотеатры, бары и рестораны будут закрыты. Магазины останутся открытыми, но с ограничениями. Отели смогут работать, но принимать туристов запрещено. Граждане смогут собираться в количестве не более 10 человек.
Новые ограничения в Германии будут действовать как минимум до декабря.
После этого решения в ряде городов Германии в субботу, 31 октября, прошли акции против ограничений, введенных для властями.
Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новом этапе в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с 30 октября.
В Австрии усиливают карантин из-за COVID-19, в частности, с 3 ноября закрывают бары и вводят комендантский час.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил четырехнедельный локдаун в Англии, второй с начала эпидемии. Он начнется в четверг, 5 ноября.