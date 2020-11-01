В Австрії посилюють карантин через COVID-19: закривають бари і вводять комендантську годину

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц 31 жовтня оголосив на прес-конференції про введення нових заходів по боротьбі з коронавірусною інфекцією. Обмеження набудуть чинності з півночі вівторка, 3 листопада, повідомляє видання Heute, передає УНН.

Курц зазначив, що в країні спостерігається “вибухове зростання” нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. “Якщо ми не будемо діяти зараз, це може призвести до перевантаження медичних потужностей в Австрії”, — заявив він. Канцлер зазначив, що уряд не допустить ситуації, коли лікарям доведеться вибирати між наданням допомоги хворому COVID-19, який постраждав у результаті нещасного випадку або пацієнту з інсультом.

З вівторка в країні буде діяти комендантська година з 20:00 до 6:00. У громадських місцях необхідно надягати маски і тримати дистанцію 1 м. Збиратися дозволено групами не більше шести осіб.

Кафе і ресторани працюватимуть тільки на винос (з 6:00 до 20:00), доставка їжі — без обмежень. Паби, бари і нічні клуби будуть закриті, як і готелі. У випадку з останніми виняток зроблять для тих, хто перебуває у відрядженні.

Заборонено проведення культурних і спортивних заходів, весільних торжеств, днів народження та різдвяних ярмарків. Під забороною також відвідування фітнес-центрів, критих басейнів, музеїв, кінотеатрів і зоопарків.

У магазинах покупці і персонал повинні бути в масках і тримати на відстані мінімум 1 м. Використовувати засоби захисту необхідно також в громадському транспорті.

Раніше стало відомо, що Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон ввів карантинні обмеження в своїй країні для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2. Перед цим до аналогічних дій вдалась влада Німеччини та Франції.

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