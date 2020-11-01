В Австрии усиливают карантин из-за COVID-19: закрывают бары и вводят комендантский час

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц 31 октября объявил на пресс-конференции о введении новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ограничения вступят в силу с полуночи вторника, 3 ноября, сообщает издание Heute, передает УНН.

Курц отметил, что в стране наблюдается “взрывной рост” новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. “Если мы не будем действовать сейчас, это может привести к перегрузке медицинских мощностей в Австрии”, — заявил он. Канцлер отметил, что правительство не допустит ситуации, когда врачам придется выбирать между предоставлением помощи больному COVID-19, пострадавшим в результате несчастного случая или пациенту с инсультом.

Со вторника в стране будет действовать комендантский час с 20:00 до 6:00. В общественных местах необходимо надевать маски и держать дистанцию 1 м. Собираться разрешено группами не более шести человек.

Кафе и рестораны будут работать только на вынос (с 6:00 до 20:00), доставка еды — без ограничений. Пабы, бары и ночные клубы будут закрыты, как и отели. В случае с последними исключение сделают для тех, кто находится в командировке.

Запрещено проведение культурных и спортивных мероприятий, свадебных торжеств, дней рождения и рождественских ярмарок. Под запретом также посещение фитнес-центров, крытых бассейнов, музеев, кинотеатров и зоопарков.

В магазинах покупатели и персонал должны быть в масках и держать на расстоянии минимум 1 м. Использовать средства защиты необходимо также в общественном транспорте.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел карантин в своей стране для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Перед этим к аналогичным мерам прибегли власти Германии и Франции.

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