Система Patriot и укрепление безопасности в Черноморском регионе: Украина и Румыния подписали соглашение по безопасности

Президент Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Румынией. В частности, Румыния передаст систему Patriot. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Румынии Клаус Йоханнис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Румынией, - говорится в сообщении.

Сообщается, что Румыния передаст Украине систему Patriot, будет поддерживать Украину с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину.

Особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества для укрепления безопасности в Черноморском регионе. Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря и оказывать поддержку через инструменты ЕС и НАТО, - отмечается в сообщении.

Также официальный Бухарест вместе с партнерами будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов, способствуя таким образом коалиции возможностей военно-воздушных сил. Румыния будет поддерживать оборонную промышленность нашей страны.

Отдельные блоки документа касаются разведки и контрразведки, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций, восстановления и восстановления Украины.

Кроме того, в соглашении зафиксирован механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной российской агрессии против нашей страны или значительной эскалации.

Украина и Румыния заключили соглашение по безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. В целом наше государство подписало уже 23 двусторонних соглашения по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом и Румынией.

С полным текстом соглашения можно ознакомиться по ссылке.

Единство в укреплении европейской безопасности: Украина, Молдова, Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию иностранным информационным вмешательствам