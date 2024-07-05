Украина, Республика Молдова и Румыния подтвердили единство и поддержку в борьбе с российской агрессией и укреплении европейской безопасности во время встречи министров иностранных дел в Кишиневе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

5 июля 2024 года министры иностранных дел Украины, Республики Молдова и Румынии собрались в Кишиневе для важных трехсторонних консультаций. Встреча была направлена на обсуждение текущей ситуации с безопасностью в регионе и будущих перспектив сотрудничества между странами.

На встрече было подчеркнуто, что представленные страны разделяют схожие видения и обеспокоенность относительно текущей ситуации безопасности в Европе в контексте продолжающейся агрессивной войны РФ против Украины и выступают за общее европейское, демократическое, мирное и процветающее будущее

Министры подтвердили готовность к тесному сотрудничеству в таких сферах, как безопасность, энергетика, торговля и инфраструктура, а также достижение европейских стандартов в демократическом развитии.

Также министры выразили общее видение будущего Европы, подчеркнув важность европейского, демократического и мирного развития региона. Особое внимание было уделено повышению устойчивости обществ стран к гибридным угрозам, включая дезинформацию и информационные манипуляции.

Кроме того, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию иностранным информационным вмешательствам, подтвердив свою готовность к совместной работе над укреплением энергетической безопасности, развития инфраструктуры и содействия изменению климата в регионе.

Особый акцент был сделан на выражении полной поддержки Формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского и активизации усилий для установления устойчивого мира в Украине.

Мы подчеркнули важность трехстороннего формата диалога и сотрудничества Украина - Республика Молдова - Румыния для сближения наших стран и возобновляем наши обязательства продолжать координацию в этом формате - отметили министры иностранных дел трех стран.

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