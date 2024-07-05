Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Молдовы Михаилом Попшоем в Кишиневе. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление украинского дипломата в X.

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Стороны обсудили переговоры стран о членстве в ЕС и отметили, что Киев и Молдова должны совместно бороться против российской агрессии и дестабилизации

Во время нашей встречи мы с Михаилом Попшоем согласились, что начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС стало историческим моментом Мы тесно сотрудничаем, чтобы защитить наше общее европейское будущее от российской агрессии и дестабилизации. Мы не позволим России сорвать наш путь в ЕС - заявил Дмитрий Кулеба.

По его словам, только победа Украины и членство наших стран в ЕС будет гарантировать мир и благополучие для Молдовы.

Украины и членство наших стран в ЕС будет гарантировать мир и благополучие для Молдовы

Напомним,

В пятницу, 5 июля, министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии встретились в Кишиневе, чтобы обсудить сотрудничество в энергетическом и транспортном секторах, осудить агрессию России против Украины и ее попытки подорвать политическую ситуацию в Молдове.