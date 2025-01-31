Разделять бизнес на "избранных" и тех, кто подлежит более строгому контролю, - ошибочно. Эксперт раскритиковал "Клуб белого бизнеса"

Вместо введения четких критериев эффективности работы налоговой и таможенной службы, законодатель принял механизм оценки бизнеса, который разделяет компании на "избранных" и тех, кто подлежит более строгому контролю. Такой подход ошибочен, ведь добропорядочный бизнес не должен подвергаться чрезмерному вниманию фискальных органов. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Мирослав Лаба.

Законодатель вместо того чтобы принять законодательные акты об определении критериев эффективности работы налоговой и таможенной службы, принял положение о критериях оценки бизнеса и разделение его на тех, кто заслуживает большего внимания со стороны фискальных органов (консультации, ответы, проверки) и тех, кто не заслуживает. Это ошибочный подход, те компании, которые добропорядочные, вообще не должны знать, где находится налоговая служба, а те кто уклоняется или минимизируют налоги должны иметь своих "персональных" комплаенс менеджеров, которые должны вывести их деятельность из тени, на чистую воду - отметил Лаба.

По его мнению, о результатах работы фискальных органов нужно публично коммуницировать.

Комментируя информацию о том, что в "Клуб белого бизнеса" попали компании, которые имеют связи с подсанкционными лицами и россией, Лаба отметил, что реестр компаний динамичный и должен ежеквартально пересматриваться. "Поэтому если действительно есть обоснованные основания, то стоит обратиться с ними в ГНС Украины и, я думаю, эти аргументы будут должным образом рассмотрены", - отметил он.

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Эксперты и бизнес-сообщество отмечают, что сама инициатива Гетманцева о создании такого клуба избранных - дискриминационная и нарушает Конституцию Украины. Исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин считает, что таким образом появляется возможность разделить предпринимателей на политически неугодных, и тех, которые устраивают власть.

"Это дискриминация, это дискреция и это нарушение Конституции. По Конституции - все равны перед законом. Этот закон создает условия, по которым кто-то имеет преференции и модель, по которой определяется - должна ли компания попасть в "Клуб белого бизнеса" или нет. Они определяют себе там лучшие показатели, чем средние по рынку. Но это рынок, это свободная экономика - кто-то работает лучше, кто-то работает хуже, и сама по себе идея - она антиконституционная", - отметил он.

Критиковал Клуб белого бизнеса и бизнес-омбудсмен Роман Ващук. Он, в частности, отмечал, что это создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.