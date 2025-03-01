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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 19092 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 37912 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Киев • УНН

 • 185940 просмотра

В марте 2025 года на экраны выйдут пять захватывающих премьер разных жанров. Среди них научно-фантастический "Мики 17", шпионский триллер "Операция Черный кейс", фэнтези "В затерянных землях", криминальная драма "Мудрые парни" и экшн "Профи".

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Опасные приключения, шпионские, страсти, счастье и любовь все это и гораздо больше для ценителей крутого кино. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы не должны пропустить в марте.

Мики 17 (Mickey 17) - в этой киноадаптации новеллы Эдварда Эштона - Mickey7, Мики Барнз - член экипажа космической экспедиции отправляется в очень опасные приключения. Однако, ему не страшно, потому что после смерти его тело с памятью полностью восстанавливается. Но даже с таким "бессмертием" возникают трудности...

  • Жанр: Фантастика, Приключения, Драма
    • Страна: США, Южная Корея
      • Режиссер: Джун-хо Бонг
        • Актеры: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Тони Коллетт
          • Премьера в Украине с 06.03.2025

            Операция "Черный кейс" (Black Bag) - шпионский фильм-триллер рассказывает об отношениях между агентами Катрин и Джордж Вудхауз. Когда агента разведки Катрин Вудхауз обвиняют в государственной измене, ее муж - не менее легендарный агент становится лицом перед сложным выбором - или любовь, или его страна.

            • Жанр: Триллер
              • Страна: Великобритания
                • Режиссер: Стивен Содерберг
                  • Актеры: Кейт Бланшетт, Майкл Фассбендер, Пирс Броснан
                    • Премьера в Украине с 13.03.2025

                      В затерянных землях (In the Lost Lands) - отчаянная в поисках счастья и любви, королева отправляет могущественную колдунью Грей Алис в дикие Затерянные Земли, чтобы найти магические силы. Она встречает загадочного охотника Бойса, с которым они будут сражаться бок о бок с демонами.

                      • Жанр: Фэнтези, Экшн
                        • Страна: США, Германия
                          • Режиссер: Пол Уильям Скотт Андерсон
                            • Актеры: Арли Ховер, Дэйв Батиста, Милла Йовович, Амара Окереке
                              • Премьера в Украине с 13.03.2025

                                Мудрые парни (The Alto Knights) - американцы итальянского происхождения Вито Женовес и Фрэнк Костелло соревнуются за звание самой престижной семьи середины двадцатого века. Вито пытался убить Фрэнка в 1957 году, несмотря на то что Фрэнк оставил свое дело.

                                • Жанр: Байопик, Драма, Криминал
                                  • Страна: США
                                    • Режиссер: Барри Левинсон
                                      • Актеры: Роберт Де Ниро, Космо Джарвис, Кэтрин Нардуччи
                                        • Премьера в Украине с 20.03.2025

                                          Профи (A Working Man) - Левон Кейд оставил свою "карьеру" и устроился обычным строителем. Он захотел жить обычной жизнью и уделять больше времени своей дочери. Когда у его босса исчезает дочь-подросток Дженни, он снова решает взяться за дела, которые сделали его легендарным в сфере тайных операций. Поиски девочки привели Кейда в опасные для него обстоятельства, которые ставят под угрозу его новую жизнь.

                                          • Жанр: Экшн, Триллер
                                            • Страна: США
                                              • Режиссер: Дэвид Эйер
                                                • Актеры: Джейсон Стейтем, Майкл Пенья, Дэвид Харбор
                                                  • Премьера в Укране с 27.03.2025
                                                    Ольга Розгон

                                                    Ольга Розгон

                                                    ОбществоУНН Lite
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