Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
Киев • УНН
В марте 2025 года на экраны выйдут пять захватывающих премьер разных жанров. Среди них научно-фантастический "Мики 17", шпионский триллер "Операция Черный кейс", фэнтези "В затерянных землях", криминальная драма "Мудрые парни" и экшн "Профи".
Опасные приключения, шпионские, страсти, счастье и любовь все это и гораздо больше для ценителей крутого кино. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы не должны пропустить в марте.
Мики 17 (Mickey 17) - в этой киноадаптации новеллы Эдварда Эштона - Mickey7, Мики Барнз - член экипажа космической экспедиции отправляется в очень опасные приключения. Однако, ему не страшно, потому что после смерти его тело с памятью полностью восстанавливается. Но даже с таким "бессмертием" возникают трудности...
- Жанр: Фантастика, Приключения, Драма
- Страна: США, Южная Корея
- Режиссер: Джун-хо Бонг
- Актеры: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Тони Коллетт
- Премьера в Украине с 06.03.2025
Операция "Черный кейс" (Black Bag) - шпионский фильм-триллер рассказывает об отношениях между агентами Катрин и Джордж Вудхауз. Когда агента разведки Катрин Вудхауз обвиняют в государственной измене, ее муж - не менее легендарный агент становится лицом перед сложным выбором - или любовь, или его страна.
- Жанр: Триллер
- Страна: Великобритания
- Режиссер: Стивен Содерберг
- Актеры: Кейт Бланшетт, Майкл Фассбендер, Пирс Броснан
- Премьера в Украине с 13.03.2025
В затерянных землях (In the Lost Lands) - отчаянная в поисках счастья и любви, королева отправляет могущественную колдунью Грей Алис в дикие Затерянные Земли, чтобы найти магические силы. Она встречает загадочного охотника Бойса, с которым они будут сражаться бок о бок с демонами.
- Жанр: Фэнтези, Экшн
- Страна: США, Германия
- Режиссер: Пол Уильям Скотт Андерсон
- Актеры: Арли Ховер, Дэйв Батиста, Милла Йовович, Амара Окереке
- Премьера в Украине с 13.03.2025
Мудрые парни (The Alto Knights) - американцы итальянского происхождения Вито Женовес и Фрэнк Костелло соревнуются за звание самой престижной семьи середины двадцатого века. Вито пытался убить Фрэнка в 1957 году, несмотря на то что Фрэнк оставил свое дело.
- Жанр: Байопик, Драма, Криминал
- Страна: США
- Режиссер: Барри Левинсон
- Актеры: Роберт Де Ниро, Космо Джарвис, Кэтрин Нардуччи
- Премьера в Украине с 20.03.2025
Профи (A Working Man) - Левон Кейд оставил свою "карьеру" и устроился обычным строителем. Он захотел жить обычной жизнью и уделять больше времени своей дочери. Когда у его босса исчезает дочь-подросток Дженни, он снова решает взяться за дела, которые сделали его легендарным в сфере тайных операций. Поиски девочки привели Кейда в опасные для него обстоятельства, которые ставят под угрозу его новую жизнь.
- Жанр: Экшн, Триллер
- Страна: США
- Режиссер: Дэвид Эйер
- Актеры: Джейсон Стейтем, Майкл Пенья, Дэвид Харбор
- Премьера в Укране с 27.03.2025