П’ять неперевершених прем’єр березня: що подивитися
Київ • УНН
У березні 2025 року на екрани вийдуть п'ять захоплюючих прем'єр різних жанрів. Серед них науково-фантастичний "Мікі 17", шпигунський трилер "Операція Чорний кейс", фентезі "У загублених землях", кримінальна драма "Мудрі хлопці" та екшн "Профі".
Небезпечні пригоди, шпигунські, пристрасті, щастя та кохання все це і набагато більше для поціновувачів крутого кіно. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які ви не повинні пропустити у березні.
Мікі 17 (Mickey 17) - у цій кіноадаптації новели Едварда Ештона - Mickey7, Мікі Барнз — член екіпажу космічної експедиції вирушає у дуже небезпечні пригоди. Проте, йому не страшно, бо після смерті його тіло з пам'яттю повністю відновлюється. Але навіть з таким "безсмертям" виникають труднощі...
- Жанр: Фантастика, Пригоди, Драма
- Країна: США, Південна Корея
- Режисер: Джун-хо Бонг
- Актори: Роберт Паттінсон, Наомі Акі, Тоні Коллетт
- Прем’єра в Україні з 06.03.2025
Операція "Чорний кейс" (Black Bag) - шпигунський фільм-трилер розповідає про стосунки між агентами Катрін та Джордж Вудхауз. Коли агента розвідки Катрін Вудхауз звинувачують у державній зраді, її чоловік — не менш легендарний агент стає лицем перед складним вибором — або кохання, або його країна.
- Жанр: Трилер
- Країна: Велика Британія
- Режисер: Стівен Содерберг
- Актори: Кейт Бланшетт, Майкл Фассбендер, Пірс Броснан
- Прем’ра в Україні з 13.03.2025
У загублених землях (In the Lost Lands) - відчайдушна у пошуках щастя та кохання, королева відправляє могутню чаклунку Грей Алис у дикі Загублені Землі, щоб знайти магічні сили. Вона зустрічає загадкового мисливця Бойса, з яким вони битимуться пліч-о-пліч з демонами.
- Жанр: Фентезі, Екшн
- Країна: США, Німеччина
- Режисер: Пол Вільям Скотт Андерсон
- Актори: Арлі Ховер, Дейв Батіста, Мілла Йовович, Амара Окереке
- Прем’єра в Україні з 13.03.2025
Мудрі хлопці (The Alto Knights) - американці італійського походження Віто Женовес та Френк Костелло змагаються за звання найпрестижнішої сім'ї середини двадцятого століття. Віто намагався вбити Френка у 1957 році, не дивлячись на те що Френк залишив свою справу.
- Жанр: Байопік, Драма, Кримінал
- Країна: США
- Режисер: Баррі Левінсон
- Актори: Роберт Де Ніро, Космо Джарвіс, Кетрін Нардуччі
- Прем’єра в Україні з 20.03.2025
Профі (A Working Man) - левон Кейд залишив свою "кар'єру" та влаштувався звичайним будівником. Він захотів жити звичайним життям та приділяти більше часу своєї доньці. Коли у його боса зникає донька-підліток Дженні, він знову вирішує взятися за справи, які зробили його легендарним у сфері таємних операцій. Пошуки дівчинки привели Кейда у небезпечні для нього обставини, які ставлять під загрозу його нове життя.
- Жанр: Екшн, Трилер
- Країна: США
- Режисер: Девід Еєр
- Актори: Джейсон Стейтем, Майкл Пенья, Девід Гарбор
- Прем’ра в Украні з 27.03.2025