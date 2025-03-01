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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36817 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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П’ять неперевершених прем’єр березня: що подивитися

Київ • УНН

 • 185945 перегляди

У березні 2025 року на екрани вийдуть п'ять захоплюючих прем'єр різних жанрів. Серед них науково-фантастичний "Мікі 17", шпигунський трилер "Операція Чорний кейс", фентезі "У загублених землях", кримінальна драма "Мудрі хлопці" та екшн "Профі".

П’ять неперевершених прем’єр березня: що подивитися

Небезпечні пригоди, шпигунські, пристрасті, щастя та кохання все це і набагато більше для поціновувачів крутого кіно. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які ви не повинні пропустити у березні.

Мікі 17 (Mickey 17) - у цій кіноадаптації новели Едварда Ештона - Mickey7, Мікі Барнз — член екіпажу космічної експедиції вирушає у дуже небезпечні пригоди. Проте, йому не страшно, бо після смерті його тіло з пам'яттю повністю відновлюється. Але навіть з таким "безсмертям" виникають труднощі...

  • Жанр: Фантастика, Пригоди, Драма
    • Країна: США, Південна Корея
      • Режисер: Джун-хо Бонг
        • Актори: Роберт Паттінсон, Наомі Акі, Тоні Коллетт
          • Прем’єра в Україні з 06.03.2025

            Операція "Чорний кейс" (Black Bag) - шпигунський фільм-трилер розповідає про стосунки між агентами Катрін та Джордж Вудхауз. Коли агента розвідки Катрін Вудхауз звинувачують у державній зраді, її чоловік — не менш легендарний агент стає лицем перед складним вибором — або кохання, або його країна.

            • Жанр: Трилер
              • Країна: Велика Британія
                • Режисер: Стівен Содерберг
                  • Актори: Кейт Бланшетт, Майкл Фассбендер, Пірс Броснан
                    • Прем’ра в Україні з 13.03.2025

                      У загублених землях (In the Lost Lands) - відчайдушна у пошуках щастя та кохання, королева відправляє могутню чаклунку Грей Алис у дикі Загублені Землі, щоб знайти магічні сили. Вона зустрічає загадкового мисливця Бойса, з яким вони битимуться пліч-о-пліч з демонами.

                      • Жанр: Фентезі, Екшн
                        • Країна: США, Німеччина
                          • Режисер: Пол Вільям Скотт Андерсон
                            • Актори: Арлі Ховер, Дейв Батіста, Мілла Йовович, Амара Окереке
                              • Прем’єра в Україні з 13.03.2025

                                Мудрі хлопці (The Alto Knights) - американці італійського походження Віто Женовес та Френк Костелло змагаються за звання найпрестижнішої сім'ї середини двадцятого століття. Віто намагався вбити Френка у 1957 році, не дивлячись на те що Френк залишив свою справу.

                                • Жанр: Байопік, Драма, Кримінал
                                  • Країна: США
                                    • Режисер: Баррі Левінсон
                                      • Актори: Роберт Де Ніро, Космо Джарвіс, Кетрін Нардуччі
                                        • Прем’єра в Україні з 20.03.2025

                                          Профі (A Working Man) - левон Кейд залишив свою "кар'єру" та влаштувався звичайним будівником. Він захотів жити звичайним життям та приділяти більше часу своєї доньці. Коли у його боса зникає донька-підліток Дженні, він знову вирішує взятися за справи, які зробили його легендарним у сфері таємних операцій. Пошуки дівчинки привели Кейда у небезпечні для нього обставини, які ставлять під загрозу його нове життя.

                                          • Жанр: Екшн, Трилер
                                            • Країна: США
                                              • Режисер: Девід Еєр
                                                • Актори: Джейсон Стейтем, Майкл Пенья, Девід Гарбор
                                                  • Прем’ра в Украні з 27.03.2025
                                                    Ольга Розгон

                                                    Ольга Розгон

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