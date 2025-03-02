россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами: есть пострадавший
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Харьковскую область управляемыми авиабомбами, FPV-дронами и РСЗО, повреждены жилые дома и инфраструктура. В результате атаки пострадал 51-летний мужчина в Петропавловке.
За прошедшие сутки 1 марта российские войска массированно обстреливали Харьковскую область, применяя управляемые авиабомбы, FPV-дроны, беспилотники-камикадзе и реактивные системы залпового огня. В результате атак пострадал один человек.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
2 марта 04:37 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Туровое. В результате попадания 1 КАБ на открытую территорию на окраине села, повреждены 3 частные домовладения, 2 хозяйственные постройки
Также вечером 1 марта FPV-дрон попал в два жилых дома в поселке Золочев. Около 21:30 обломки беспилотника упали вблизи Балаклеи, а через несколько минут в селе Александровка Богодуховской громады дрон-камикадзе «Герань» повредил высоковольтную линию электропередач. Восстановительные работы продолжаются.
По словам Синегубова, под вражеский огонь попала и Казачья Лопань в Дергачевской громаде - там поврежден частный дом. А в Петропавловке Купянского района FPV-дрон ранил 51-летнего мужчину. Его госпитализировали.
Кроме того, в результате российских атак зафиксировано падение обломков БпЛА в селах Малый Бурлук и Циркуны, а также управляемой авиабомбы в селе Старый Салтов. Ранее, утром 1 марта, оккупанты обстреляли из РСЗО девятиэтажку в Ковшаровке Купянского района.
В результате удара возник пожар, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Что касается ситуации на фронте, по данным Синегубова, на Харьковском, Северском и Краматорском направлениях враг за прошедшие сутки не проводил наступательных действий.
В то же время на Купянском направлении россияне трижды атаковали возле Новоосиново и Загрызово, но понесли потери и отступили.
Напомним,
Российские войска накануне выпустили 20 дронов по пригороду Харькова, где атаковали объект энергетики, жилой сектор и гражданское предприятие, большинство сбито.