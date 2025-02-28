На Харківщині через атаку рф дронами 5 постраждалих

Російські війська напередодні випустили 20 дронів по передмістю Харкова, де атакували об'єкт енергетики, житловий сектор і цивільне підприємство, більшість збито. Під ударом ворожих дронів також була Балаклія. Через вечірню атаку рф 5 людей постраждали. Про це повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

20:00-21:00, росіяни застосували по передмістю Харкова щонайменше 20 БПЛА, 17 збили ППО. Під ударами перебували об'єкт енергосистеми, житловий сектор і цивільне підприємство. Травмовано жінку і чоловіка. Пошкоджені близько 20 житлових будинків - розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи і фасади