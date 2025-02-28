На Харківщині через атаку рф дронами 5 постраждалих
Київ • УНН
Російські війська атакували передмістя Харкова та Балаклію дронами ввечері. Внаслідок атаки постраждало 5 осіб, пошкоджено енергетичний об'єкт та близько 20 житлових будинків.
Російські війська напередодні випустили 20 дронів по передмістю Харкова, де атакували об'єкт енергетики, житловий сектор і цивільне підприємство, більшість збито. Під ударом ворожих дронів також була Балаклія. Через вечірню атаку рф 5 людей постраждали. Про це повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
20:00-21:00, росіяни застосували по передмістю Харкова щонайменше 20 БПЛА, 17 збили ППО. Під ударами перебували об'єкт енергосистеми, житловий сектор і цивільне підприємство. Травмовано жінку і чоловіка. Пошкоджені близько 20 житлових будинків - розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи і фасади
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О 21:57, з його слів, ворог атакував місто Балаклія в Ізюмському районі. "Попередньо внаслідок падіння БПЛА типу "Шахед" частково зруйновано будинок на 8 квартир. Постраждали 2 чоловіків та 1 жінка", - повідомив він.
Також увечері, о 22:18, у селі Вишнева Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла літня кухня та господарча споруда.
Окрім того, протягом минулого дня росіяни атакували ще три райони Харківської області.
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