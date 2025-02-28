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05:23 • 3446 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120628 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181649 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146134 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137935 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116911 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107686 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102956 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140821 перегляди

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На Харківщині через атаку рф дронами 5 постраждалих

На Харківщині через атаку рф дронами 5 постраждалих

Київ • УНН

 • 21673 перегляди

Російські війська атакували передмістя Харкова та Балаклію дронами ввечері. Внаслідок атаки постраждало 5 осіб, пошкоджено енергетичний об'єкт та близько 20 житлових будинків.

Російські війська напередодні випустили 20 дронів по передмістю Харкова, де атакували об'єкт енергетики, житловий сектор і цивільне підприємство, більшість збито. Під ударом ворожих дронів також була Балаклія. Через вечірню атаку рф 5 людей постраждали. Про це повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

20:00-21:00, росіяни застосували по передмістю Харкова щонайменше 20 БПЛА, 17 збили ППО. Під ударами перебували об'єкт енергосистеми, житловий сектор і цивільне підприємство. Травмовано жінку і чоловіка. Пошкоджені близько 20 житлових будинків - розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи і фасади

- написав Синєгубов.

Ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківщини - ОВА27.02.25, 22:23 • 27296 переглядiв

О 21:57, з його слів, ворог атакував місто Балаклія в Ізюмському районі. "Попередньо внаслідок падіння БПЛА типу "Шахед" частково зруйновано будинок на 8 квартир. Постраждали 2 чоловіків та 1 жінка", - повідомив він.

Також увечері, о 22:18, у селі Вишнева Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла літня кухня та господарча споруда.

Окрім того, протягом минулого дня росіяни атакували ще три райони Харківської області.

Над Україною збили 107 з 208 ворожих дронів за ніч, 97 - не досягли цілей28.02.25, 09:13 • 104263 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kharkivХарків

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