Над Україною збили 107 з 208 ворожих дронів за ніч, 97 - не досягли цілей

росія вночі запустила 208 безпілотників по Україні, знищено 107 дронів у 13 областях, ще 97 ворожих безпілотників не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 лютого ворог атакував 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 107-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 97 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як повідомляється, постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.