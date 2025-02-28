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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121016 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181850 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146326 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138070 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116983 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107732 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102961 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141002 перегляди

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Над Україною збили 107 з 208 ворожих дронів за ніч, 97 - не досягли цілей

Над Україною збили 107 з 208 ворожих дронів за ніч, 97 - не досягли цілей

Київ • УНН

 • 104263 перегляди

Росія запустила 208 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів з різних напрямків. ЗСУ знищили 107 ударних дронів, ще 97 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

росія вночі запустила 208 безпілотників по Україні, знищено 107 дронів у 13 областях, ще 97 ворожих безпілотників не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 лютого ворог атакував 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 107-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 97 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як повідомляється, постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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