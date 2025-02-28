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Над Украиной сбили 107 из 208 вражеских дронов за ночь, 97 - не достигли целей

Над Украиной сбили 107 из 208 вражеских дронов за ночь, 97 - не достигли целей

Киев  •  УНН

 • 16241 просмотра

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Россия запустила 208 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов с разных направлений. ВСУ уничтожили 107 ударных дронов, еще 97 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

россия ночью запустила 208 беспилотников по Украине, уничтожено 107 дронов в 13 областях, еще 97 вражеских беспилотников не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 февраля враг атаковал 208-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 107-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. 97 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как сообщается, пострадали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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