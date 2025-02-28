Над Украиной сбили 107 из 208 вражеских дронов за ночь, 97 - не достигли целей
Киев • УНН
Россия запустила 208 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов с разных направлений. ВСУ уничтожили 107 ударных дронов, еще 97 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.
россия ночью запустила 208 беспилотников по Украине, уничтожено 107 дронов в 13 областях, еще 97 вражеских беспилотников не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 февраля враг атаковал 208-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 107-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. 97 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
Вследствие вражеской атаки, как сообщается, пострадали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье.