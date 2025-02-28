В Харьковской области из-за атаки рф дронами 5 пострадавших
Киев • УНН
Российские войска атаковали пригород Харькова и Балаклею дронами вечером. В результате атаки пострадали 5 человек, поврежден энергетический объект и около 20 жилых домов.
Российские войска накануне выпустили 20 дронов по пригороду Харькова, где атаковали объект энергетики, жилой сектор и гражданское предприятие, большинство сбито. Под ударом вражеских дронов также была Балаклея. Из-за вечерней атаки рф 5 человек пострадали. Об этом сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
20:00-21:00, россияне применили по пригороду Харькова по меньшей мере 20 БПЛА, 17 сбили ПВО. Под ударами находились объект энергосистемы, жилой сектор и гражданское предприятие. Травмированы женщина и мужчина. Повреждены около 20 жилых домов - разбиты окна, повреждены стекла, крыши и фасады
Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины - ОВА27.02.25, 22:23 • 20274 просмотра
В 21:57, по его словам, враг атаковал город Балаклея в Изюмском районе. "Предварительно в результате падения БПЛА типа "Шахед" частично разрушен дом на 8 квартир. Пострадали 2 мужчин и 1 женщина", - сообщил он.
Также вечером, в 22:18, в селе Вишневая Изюмского района в результате обстрела горела летняя кухня и хозяйственная постройка.
Кроме того, в течение прошлого дня россияне атаковали еще три района Харьковской области.
Над Украиной сбили 107 из 208 вражеских дронов за ночь, 97 - не достигли целей28.02.25, 09:13 • 15973 просмотра