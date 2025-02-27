Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины - ОВА
Киев • УНН
Российские террористы нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковской области. В результате атак повреждены жилые дома, двое местных жителей получили ранения.
На Харьковщине террористы нанесли массированный удар по энергосистеме. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Следовательно, Силы противовоздушной обороны работали в усиленном режиме, пытаясь уменьшить последствия удара. Сейчас все профильные службы привлечены к ликвидации разрушений и стабилизации ситуации. В то же время власти призывают граждан не распространять информацию о местах попаданий, чтобы не предоставлять врагу дополнительных данных.
Сохраняется угроза повторных атак.
Добавим
Согласно информации от полиции Харьковской области, под обстрел попали пригороды Харькова. Зафиксировано попадание в жилой сектор, в частности в результате атаки беспилотников повреждены по меньшей мере три частных дома. Предварительно, за медицинской помощью обратились двое пострадавших.
Около 20:15 поступило сообщение об обстреле Солоницевской громады. В результате атаки ранения получили двое местных жителей - 75-летний мужчина и 68-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.
На месте происшествия работают представители всех профильных служб, в частности правоохранители документируют последствия удара и собирают вещественные доказательства. По факту обстрела начато уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны.
Атака на пригород Харькова: враг ударил по меньшей мере 12 БПЛА, уже двое травмированных27.02.25, 21:04 • 11661 просмотр