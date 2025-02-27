Атака на пригород Харькова: враг ударил по меньшей мере 12 БПЛА, уже двое травмированных
Киев • УНН
российские войска атаковали Харьковскую область по меньшей мере 12 беспилотниками типа «Шахед». В результате удара поврежден частный дом и пострадали два человека, ожидается новая волна атаки.
российские войска вечером 27 февраля нанесли удар по Харьковщине по меньшей мере 12-ю беспилотниками, поврежден частный дом, известно о двух пострадавших. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В результате попадания БпЛА типа «Шахед» повреждено частное домовладение в Харьковском районе, пострадали два человека
Также добавил, что по предварительным данным, враг ударил по меньшей мере 12-ю беспилотниками.
В сторону Харькова движется еще одна группа вражеских беспилотников, рассказал глава ОВА.
Ранее сообщалось, что в пригороде Харькова зафиксированы попадания вражеских беспилотников.