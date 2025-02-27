Безпілотники атакували передмістя Харкова: є постраждалий

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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 4026 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 50982 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

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Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 93984 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116506 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107659 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151067 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120420 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136051 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134025 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

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Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
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Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

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У передмісті Харкова зафіксовані влучання ворожих безпілотників, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Голова ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців не залишати укриттів через загрозу нових атак.

У передмісті Харкова зафіксовані влучання ворожих безпілотників, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Про це у четвер повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

О 20:15 голова ОВА попередив у Telegram, що окупанти завдають ударів безпілотниками по Харківщині

"Зафіксовані влучання в передмісті Харкова", - написав Синєгубов. 

Пізніше додав, що наразі є інформація про одного пораненого.

"Загроза безпілотників залишається. Не залишайте укриттів!", - закликав очільник ОВА. 

Атаки рф на Донеччині за добу забрали життя 7 людей, ще 11 поранено27.02.25, 11:49 • 22099 переглядiв

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Тетяна Краєвська

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