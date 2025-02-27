Безпілотники атакували передмістя Харкова: є постраждалий
Київ • УНН
У передмісті Харкова зафіксовані влучання ворожих безпілотників, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Голова ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців не залишати укриттів через загрозу нових атак.
У передмісті Харкова зафіксовані влучання ворожих безпілотників, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Про це у четвер повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
О 20:15 голова ОВА попередив у Telegram, що окупанти завдають ударів безпілотниками по Харківщині
"Зафіксовані влучання в передмісті Харкова", - написав Синєгубов.
Пізніше додав, що наразі є інформація про одного пораненого.
"Загроза безпілотників залишається. Не залишайте укриттів!", - закликав очільник ОВА.
Атаки рф на Донеччині за добу забрали життя 7 людей, ще 11 поранено27.02.25, 11:49 • 22099 переглядiв