Беспилотники атаковали пригород Харькова: есть пострадавший
Киев • УНН
В пригороде Харькова зафиксированы попадания вражеских беспилотников, в результате чего один человек получил ранения. Председатель ОВА Олег Синегубов призвал жителей не покидать укрытий из-за угрозы новых атак.
В пригороде Харькова зафиксированы попадания вражеских беспилотников, в результате чего один человек получил ранения. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В 20:15 глава ОВА предупредил в Telegram, что оккупанты наносят удары беспилотниками по Харьковщине
«Зафиксированы попадания в пригороде Харькова», - написал Синегубов.
Позже добавил, что сейчас есть информация об одном раненом.
«Угроза беспилотников остается. Не покидайте укрытий!», - призвал глава ОВА.
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