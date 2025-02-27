Атаки рф в Донецкой области за сутки унесли жизни 7 человек, еще 11 ранены
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска нанесли 3456 ударов по Донецкой области, обстреляв 7 населенных пунктов. В результате атак погибли 7 мирных жителей, ранены 11, повреждены 85 гражданских объектов.
За сутки российские войска нанесли 3 456 ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. В результате обстрелов семи населенных пунктов погибли 7 человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
"Семеро погибших и 11 раненых за сутки: полиция Донецкой области задокументировала преступления россии против гражданского населения. Войска рф нанесли 3 456 ударов по линии фронта и жилому сектору", - говорится в сообщении.
По информации, за 26 февраля враг обстрелял семь населенных пунктов: города Константиновка, Покровск, Родинское, Северск, села Багатир, Длинная Балка, Ильиновка.
Разрушениям подверглись 85 гражданских объектов из них 42 жилых дома.
Напомним
Ранее было известно, что в результате российского авиаудара 26 февраля по Константиновке погибли 5 человек, еще 11 ранены. Повреждены 52 гражданских объекта, включая более 20 жилых домов.
По данным полиции, россия сбросила на город и окрестности по меньшей мере 6 авиабомб "ФАБ-250".