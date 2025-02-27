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Атаки рф в Донецкой области за сутки унесли жизни 7 человек, еще 11 ранены

Атаки рф в Донецкой области за сутки унесли жизни 7 человек, еще 11 ранены

Киев  •  УНН

 • 10364 просмотра

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За минувшие сутки российские войска нанесли 3456 ударов по Донецкой области, обстреляв 7 населенных пунктов. В результате атак погибли 7 мирных жителей, ранены 11, повреждены 85 гражданских объектов.

За сутки российские войска нанесли 3 456 ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. В результате обстрелов семи населенных пунктов погибли 7 человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

"Семеро погибших и 11 раненых за сутки: полиция Донецкой области задокументировала преступления россии против гражданского населения. Войска рф нанесли 3 456 ударов по линии фронта и жилому сектору", - говорится в сообщении.

По информации, за 26 февраля враг обстрелял семь населенных пунктов: города Константиновка, Покровск, Родинское, Северск, села Багатир, Длинная Балка, Ильиновка. 

Разрушениям подверглись 85 гражданских объектов из них 42 жилых дома.

Напомним

Ранее было известно, что в результате российского авиаудара 26 февраля по Константиновке погибли 5 человек, еще 11 ранены. Повреждены 52 гражданских объекта, включая более 20 жилых домов.

По данным полиции, россия сбросила на город и окрестности по меньшей мере 6 авиабомб "ФАБ-250".

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
ukrainaУкраина
donetskДонецк

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