Атаки рф на Донеччині за добу забрали життя 7 людей, ще 11 поранено
Київ • УНН
За минулу добу російські війська завдали 3456 ударів по Донеччині, обстрілявши 7 населених пунктів. Внаслідок атак загинуло 7 мирних жителів, поранено 11, пошкоджено 85 цивільних об'єктів.
За добу російські війська завдали 3 456 ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Внаслідок обстрілів семи населених пунктів загинули 7 осіб, ще 11 отримали поранення. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
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"Семеро загиблих та 11 поранених за добу: поліція Донеччини задокументувала злочини росії проти цивільного населення. Війська рф завдали 3 456 ударів по лінії фронту та житловому сектору", - ідеться у повідомленні.
За інформацією, за 26 лютого ворог обстріляв сім населених пунктів: міста Костянтинівка, Покровськ, Родинське, Сіверськ, села Багатир, Довга Балка, Іллінівка.
Руйнувань зазнали 85 цивільних об’єктів з них 42 житлових будинки.
Нагадаємо
Раніше було відомо, що внаслідок російського авіаудару 26 лютого по Костянтинівці загинуло 5 людей, ще 11 поранено. Пошкоджено 52 цивільних об'єкти, включаючи понад 20 житлових будинків.
За даними поліції, росія скинула на місто та околиці щонайменше 6 авіабомб "ФАБ-250".