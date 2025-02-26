Авіаудар рф по Костянтинівці: кількість постраждалих зросла до 11
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Костянтинівці загинуло 5 людей, ще 11 поранено. Пошкоджено 52 цивільних об'єкти, включаючи понад 20 житлових будинків.
Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Костянтинівці на Донеччині зросла до 11 осіб, 5 людей загинули, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.
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За даними поліції, росія скинула на місто та околиці щонайменше 6 авіабомб "ФАБ-250".
"Серед загиблих – 47-річна жінка та четверо чоловіків: 56, 57, 75 років, вік ще одного встановлюється. Поранено 5 жінок і 6 чоловіків від 33 до 83 років", - вказали у поліції.
Пошкоджено 52 цивільних об’єкти, з них понад 20 житлових будинків.
Тривають рятувальні заходи, на місці працюють всі профільні служби.
Інформація про точну кількість жертв і масштаби руйнувань встановлюється.
Трагічні наслідки авіаударів у Костянтинівці: щонайменше п'ятеро загиблих26.02.25, 14:09 • 24674 перегляди