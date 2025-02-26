Авиаудар рф по Константиновке: количество пострадавших возросло до 11
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Константиновке погибли 5 человек, еще 11 ранены. Повреждены 52 гражданских объекта, включая более 20 жилых домов.
Количество пострадавших в результате вражеского удара по Константиновке Донецкой области возросло до 11 человек, 5 человек погибли, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, россия сбросила на город и окрестности по меньшей мере 6 авиабомб "ФАБ-250".
"Среди погибших - 47-летняя женщина и четверо мужчин: 56, 57, 75 лет, возраст еще одного устанавливается. Ранены 5 женщин и 6 мужчин от 33 до 83 лет", - указали в полиции.
Повреждены 52 гражданских объекта, из них более 20 жилых домов.
Продолжаются спасательные мероприятия, на месте работают все профильные службы.
Информация о точном количестве жертв и масштабах разрушений устанавливается.
Трагические последствия авиаударов в Константиновке: по меньшей мере пятеро погибших26.02.25, 14:09 • 19151 просмотр