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Авиаудар рф по Константиновке: количество пострадавших возросло до 11

Авиаудар рф по Константиновке: количество пострадавших возросло до 11

Киев  •  УНН

 • 7075 просмотра

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В результате российского авиаудара по Константиновке погибли 5 человек, еще 11 ранены. Повреждены 52 гражданских объекта, включая более 20 жилых домов.

Количество пострадавших в результате вражеского удара по Константиновке Донецкой области возросло до 11 человек, 5 человек погибли, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, россия сбросила на город и окрестности по меньшей мере 6 авиабомб "ФАБ-250".

"Среди погибших - 47-летняя женщина и четверо мужчин: 56, 57, 75 лет, возраст еще одного устанавливается. Ранены 5 женщин и 6 мужчин от 33 до 83 лет", - указали в полиции.

Повреждены 52 гражданских объекта, из них более 20 жилых домов.

Продолжаются спасательные мероприятия, на месте работают все профильные службы.

Информация о точном количестве жертв и масштабах разрушений устанавливается.

Трагические последствия авиаударов в Константиновке: по меньшей мере пятеро погибших26.02.25, 14:09 • 19151 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
fab-250FAB-250
donetskДонецк

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