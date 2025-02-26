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Трагические последствия авиаударов в Константиновке: по меньшей мере пятеро погибших

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В результате российских авиаударов в Константиновке Донецкой области погибли 5 человек, 8 ранены. Оккупанты сбросили три управляемые авиабомбы на город и окрестности, власти призывают жителей срочно эвакуироваться.

В Константиновке Донецкой области в результате ударов по городу погибли по меньшей мере 5 человек, а еще 8 ранены.  Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН

«россияне сбросили на город и его окрестности управляемые авиабомбы, по предварительной информации - 3 штуки», - говорится в сообщении.

Филашкин заявил, что российские атаки на гражданских в Константиновке в последнее время стали более частыми и жесткими, и пребывание в городе стало опасным.

Власти призывают жителей эвакуироваться как можно скорее.

Напомним,

25 февраля враг обстрелял Донецкую область, в результате чего также есть жертвы и раненые. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
donetskДонецк

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