Трагические последствия авиаударов в Константиновке: по меньшей мере пятеро погибших
Киев • УНН
В результате российских авиаударов в Константиновке Донецкой области погибли 5 человек, 8 ранены. Оккупанты сбросили три управляемые авиабомбы на город и окрестности, власти призывают жителей срочно эвакуироваться.
В Константиновке Донецкой области в результате ударов по городу погибли по меньшей мере 5 человек, а еще 8 ранены. Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
«россияне сбросили на город и его окрестности управляемые авиабомбы, по предварительной информации - 3 штуки», - говорится в сообщении.
Филашкин заявил, что российские атаки на гражданских в Константиновке в последнее время стали более частыми и жесткими, и пребывание в городе стало опасным.
Власти призывают жителей эвакуироваться как можно скорее.
Напомним,
25 февраля враг обстрелял Донецкую область, в результате чего также есть жертвы и раненые.