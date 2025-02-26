Трагічні наслідки авіаударів у Костянтинівці: щонайменше п'ятеро загиблих
Київ • УНН
Внаслідок російських авіаударів у Костянтинівці Донецької області загинули 5 людей, 8 поранені. Окупанти скинули три керовані авіабомби на місто та околиці, влада закликає мешканців терміново евакуюватися.
У Костянтинівці Донецької області внаслідок ударів по місту загинули щонайменше 5 людей, а ще 8 поранені. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
"росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби, за попередньою інформацією — 3 штуки", — йдеться у повідомленні.
Філашкін заявив, що російські атаки на цивільних у Костянтинівці останнім часом стали частішими та жорсткішими, і перебування в місті стало небезпечним.
Влада закликає мешканців евакуюватися якомога швидше.
Нагадаємо
25 лютого ворог обстріляв Донеччину, в результаті чого також є жертви та поранені.