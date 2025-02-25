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05:23 • 9619 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121805 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182250 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146699 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138329 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117098 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107820 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102974 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141423 перегляди

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Обстріли Донеччини: одна людина загинула, п'ятеро поранених

Обстріли Донеччини: одна людина загинула, п'ятеро поранених

Київ • УНН

 • 28338 перегляди

24 лютого 2025 року окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Донецької області. В результаті обстрілів Федорівки, Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.

Ворог обстріляв Донеччину, в результаті чого є жертви та поранені. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Волноваської, Слов’янської, Краматорської та Костянтинівської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 24 лютого 2025 року ворожі війська завдали ударів по кількох населених пунктах регіону.

Близько полудня під вогнем опинилося село Федорівка Волноваського району. В результаті обстрілу важкі осколкові поранення отримав 76-річний місцевий мешканець.

О 15:50 атака на Слов’янськ призвела до загибелі 36-річної жінки, яка працювала у торговельному закладі. Ще одна цивільна, 35-річна жінка, дістала мінно-вибухову травму та різану рану.

Під обстріл потрапив і Краматорськ: о 16:20 вибуховий удар накрив житловий масив. Поранення отримали двоє чоловіків, які перебували у власних помешканнях. Лікарі діагностували у них контузії та мінно-вибухові травми.

За попередніми даними, для обстрілів окупанти застосували авіаційні керовані бомби.

Через 25 хвилин новий удар прийшовся по Костянтинівці. Внаслідок детонації ФАБ-250 з модулем УМПК уламком скла була травмована 81-річна жінка.

Окрім людських жертв, обстріли завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі: пошкоджено житлові будинки, магазини, автомобілі та гаражі.

Нічні удари по Донеччині: кількість постраждалих та масштаби руйнувань21.02.25, 17:58 • 25079 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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