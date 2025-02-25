Обстріли Донеччини: одна людина загинула, п'ятеро поранених
Київ • УНН
24 лютого 2025 року окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Донецької області. В результаті обстрілів Федорівки, Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.
Ворог обстріляв Донеччину, в результаті чого є жертви та поранені. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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За процесуального керівництва Волноваської, Слов’янської, Краматорської та Костянтинівської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, 24 лютого 2025 року ворожі війська завдали ударів по кількох населених пунктах регіону.
Близько полудня під вогнем опинилося село Федорівка Волноваського району. В результаті обстрілу важкі осколкові поранення отримав 76-річний місцевий мешканець.
О 15:50 атака на Слов’янськ призвела до загибелі 36-річної жінки, яка працювала у торговельному закладі. Ще одна цивільна, 35-річна жінка, дістала мінно-вибухову травму та різану рану.
Під обстріл потрапив і Краматорськ: о 16:20 вибуховий удар накрив житловий масив. Поранення отримали двоє чоловіків, які перебували у власних помешканнях. Лікарі діагностували у них контузії та мінно-вибухові травми.
За попередніми даними, для обстрілів окупанти застосували авіаційні керовані бомби.
Через 25 хвилин новий удар прийшовся по Костянтинівці. Внаслідок детонації ФАБ-250 з модулем УМПК уламком скла була травмована 81-річна жінка.
Окрім людських жертв, обстріли завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі: пошкоджено житлові будинки, магазини, автомобілі та гаражі.
Нічні удари по Донеччині: кількість постраждалих та масштаби руйнувань21.02.25, 17:58 • 25079 переглядiв