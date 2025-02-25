Обстрелы Донетчины: один человек погиб, пятеро раненых

ukenru
Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
18:46 • 79437 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 88263 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
24 февраля, 17:50 • 94489 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 99632 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 97243 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 85165 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 99628 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 105077 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
24 февраля, 09:33 • 108690 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
24 февраля, 08:53 • 110786 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Си подтвердил "безграничное" партнерство с путиным в разговоре в годовщину вторжения рф в Украину

Си подтвердил "безграничное" партнерство с путиным в разговоре в годовщину вторжения рф в Украину

24 февраля, 15:00 • 67389 просмотра
Армия рф атаковала с БПЛА Сумы: один человек погиб

Армия рф атаковала с БПЛА Сумы: один человек погиб

24 февраля, 15:35 • 37518 просмотра
Укрэнерго анонсирует ограничения мощности для бизнеса: когда и почему

Укрэнерго анонсирует ограничения мощности для бизнеса: когда и почему

24 февраля, 16:13 • 32996 просмотра
В Киеве нормализовалось качество воздуха: наблюдается низкий уровень загрязненности

В Киеве нормализовалось качество воздуха: наблюдается низкий уровень загрязненности

24 февраля, 16:59 • 33921 просмотра
В Украине расширили перечень причин для установления инвалидности: что известно

В Украине расширили перечень причин для установления инвалидности: что известно

24 февраля, 18:12 • 24760 просмотра
публикации
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 151959 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 232663 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 237238 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 212358 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 234753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 117732 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 134190 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 114821 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 165608 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 145140 просмотра
Актуальное
Обстрелы Донетчины: один человек погиб, пятеро раненых

Обстрелы Донетчины: один человек погиб, пятеро раненых

Киев  •  УНН

 • 1503 просмотра

Read in English

24 февраля 2025 года оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов Федоровки, Славянска, Краматорска и Константиновки погиб один человек, пятеро получили ранения.

Враг обстрелял Донецкую область, в результате чего есть жертвы и раненые. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Волновахской, Славянской, Краматорской и Константиновской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 24 февраля 2025 года вражеские войска нанесли удары по нескольким населенным пунктам региона.

Около полудня под огнем оказалось село Федоровка Волновахского района. В результате обстрела тяжелые осколочные ранения получил 76-летний местный житель.

В 15:50 атака на Славянск привела к гибели 36-летней женщины, которая работала в торговом заведении. Еще одна гражданская, 35-летняя женщина, получила минно-взрывную травму и резаную рану.

Под обстрел попал и Краматорск: в 16:20 взрывной удар накрыл жилой массив. Ранения получили двое мужчин, которые находились в собственных домах. Врачи диагностировали у них контузии и минно-взрывные травмы.

По предварительным данным, для обстрелов оккупанты применили авиационные управляемые бомбы.

Через 25 минут новый удар пришелся по Константиновке. Вследствие детонации ФАБ-250 с модулем УМПК осколком стекла была травмирована 81-летняя женщина.

Кроме человеческих жертв, обстрелы нанесли значительный ущерб гражданской инфраструктуре: повреждены жилые дома, магазины, автомобили и гаражи.

Ночные удары по Донецкой области: количество пострадавших и масштабы разрушений21.02.25, 17:58 • 24306 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
fab-250FAB-250
donetskДонецк

Обратиться по вопросам размещения рекламы