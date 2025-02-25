Обстрелы Донетчины: один человек погиб, пятеро раненых

Враг обстрелял Донецкую область, в результате чего есть жертвы и раненые. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Волновахской, Славянской, Краматорской и Константиновской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 24 февраля 2025 года вражеские войска нанесли удары по нескольким населенным пунктам региона.

Около полудня под огнем оказалось село Федоровка Волновахского района. В результате обстрела тяжелые осколочные ранения получил 76-летний местный житель.

В 15:50 атака на Славянск привела к гибели 36-летней женщины, которая работала в торговом заведении. Еще одна гражданская, 35-летняя женщина, получила минно-взрывную травму и резаную рану.

Под обстрел попал и Краматорск: в 16:20 взрывной удар накрыл жилой массив. Ранения получили двое мужчин, которые находились в собственных домах. Врачи диагностировали у них контузии и минно-взрывные травмы.

По предварительным данным, для обстрелов оккупанты применили авиационные управляемые бомбы.

Через 25 минут новый удар пришелся по Константиновке. Вследствие детонации ФАБ-250 с модулем УМПК осколком стекла была травмирована 81-летняя женщина.

Кроме человеческих жертв, обстрелы нанесли значительный ущерб гражданской инфраструктуре: повреждены жилые дома, магазины, автомобили и гаражи.

Ночные удары по Донецкой области: количество пострадавших и масштабы разрушений