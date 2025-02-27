Атака на передмістя Харкова: ворог вдарив щонайменше 12 БПЛА, вже двоє травмованих
Київ • УНН
російські війська атакували Харківщину щонайменше 12 безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок та постраждали двоє людей, очікується нова хвиля атаки.
російські війська ввечері 27 лютого завдали удару по Харківщині щонайменше 12-ма безпілотниками, пошкоджений приватний будинок, відомо про двох постраждалих. Про це у четвер повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Унаслідок влучання БпЛА типу "Шахед" пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, постраждали дві людини
Також додав, що за попередніми даними, ворог вдарив щонайменше 12-ма безпілотниками.
У бік Харкова рухається ще одна група ворожих безпілотників, розповів голова ОВА.
Раніше повідомлялось, що у передмісті Харкова зафіксовані влучання ворожих безпілотників.