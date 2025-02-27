Ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківщини - ОВА
Київ • УНН
Російські терористи завдали масованого удару по енергосистемі Харківської області. В результаті атак пошкоджено житлові будинки, двоє місцевих мешканців отримали поранення.
На Харківщині терористи завдали масованого удару по енергосистемі. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Відтак, Сили протиповітряної оборони працювали у посиленому режимі, намагаючись зменшити наслідки удару. Наразі всі профільні служби залучені до ліквідації руйнувань та стабілізації ситуації. Водночас влада закликає громадян не поширювати інформацію про місця влучань, аби не надавати ворогу додаткових даних.
Зберігається загроза повторних атак.
Додамо
Згідно з інформацією від поліції Харківської області, під обстріл потрапили передмістя Харкова. Зафіксовано влучання в житловий сектор, зокрема внаслідок атаки безпілотників пошкоджено щонайменше три приватні будинки. Попередньо, за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих.
Близько 20:15 надійшло повідомлення про обстріл Солоницівської громади. Унаслідок атаки поранень зазнали двоє місцевих мешканців – 75-річний чоловік та 68-річна жінка. Постраждалих госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.
На місці події працюють представники всіх профільних служб, зокрема правоохоронці документують наслідки удару та збирають речові докази. За фактом обстрілу розпочато кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України щодо порушення законів та звичаїв війни.
Атака на передмістя Харкова: ворог вдарив щонайменше 12 БПЛА, вже двоє травмованих27.02.25, 21:04 • 13397 переглядiв